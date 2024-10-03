سقوط مفاجئ لريال مدريد في فرنسا بدوري أبطال أوروبا

فجر ليل الفرنسي مفاجأة من العيار الثقيل، عقب فوزه 1 / صفر على ضيفه ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل الأمريكي جوناثان ديفيد هدف ليل الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

ورغم الفرص العديدة التي سنحت للريال من أجل إدراك التعادل خلال الشوط الثاني، فإنها باءت بالفشل في ظل بسالة دفاع ليل وحارس مرماه.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد الريال، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة، عند 3 نقاط في المركز السادس عشر، متفوقا بفارق الأهداف على ليل، صاحب المركز الثامن عشر، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وافتتح الريال حملة الدفاع عن لقب دوري الأبطال، الذي توج به في الموسم الماضي، بالفوز 3 / 1 على ضيفه شتوتجارت الألماني بالجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري بالمسابقة التي شهدت خسارة ليل صفر / 2 أمام مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي.