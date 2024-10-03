بايدن لا يستبعد إمكانية لقاء بوتين على هامش قمة جي20 أو منتدى أبيك

لم يستبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بصفة أساسية احتمال عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمتين المقبلتين لمجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، لكنه أعرب عن شكوكه في حضور الرئيس الروسي.

وردا على سؤال لوكالة الأنباء الروسية "تاس" بشأن ما إذا كان لديه استعداد لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي على هامش القمتين المقررتين في نوفمبر لمناقشة الحرب في أوكرانيا والأمن الدولي، قال بايدن: "أشك في حضور بوتين".

وأدلى بايدن بهذه التصريحات أثناء رده على أسئلة الصحفيين خارج البيت الأبيض قبل مغادرته إلى تالاهاسي بولاية فلوريدا لتفقد جهود الإغاثة عقب إعصار هيلين.

ومن المقرر أن تُعقد قمة مجموعة العشرين في البرازيل يومي 18 و19 نوفمبر. أما المواعيد الرسمية لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في بيرو فهي في الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر.

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس الأربعاء إنه يجرى الإعداد لمشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين.

وقال موريسيو ليريو، السفير البرازيلي لدى مجموعة العشرين، لوكالة تاس في وقت سابق، إن الرئيس الروسي تلقى دعوة لحضور قمة مجموعة العشرين.

ولم ترد الحكومة البرازيلية على تصريحات بعض أعضاء مجموعة العشرين، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي طالب بطرح دعوة الرئيس الروسي للمناقشة. وتتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام.