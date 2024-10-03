 طيران الإمارات تلغي جميع الرحلات من وإلى إيران غدا - بوابة الشروق
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طيران الإمارات تلغي جميع الرحلات من وإلى إيران غدا


نشر في: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 2:15 م | آخر تحديث: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 2:15 م

أعلنت طيران الإمارات، إلغاء الرحلات كافة من وإلى العراق وإيران والأردن أيام 4 و5 أكتوبر، بسبب التوتر في المنطقة، وذلك حسبما أفادته فضائية «الشرق» للأخبار، في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس.

وأمس، ألغت الشركة جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق، وإيران، والأردن الأربعاء والخميس بسبب الاضطرابات الإقليمية.

وأضافت الشركة، في بيان أنه يجب على المتعاملين المتأثرين الاتصال بوكلاء الحجز للحصول على خيارات سفر بديلة.

وطالبت الشركة الإماراتية المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم على الموقع الشبكي للناقلة، للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة برحلاتهم.

وقالت: «نواصل مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب ونحن على اتصال بالسلطات المعنية بشأن التطورات».

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