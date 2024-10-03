مسئول محلي: مدن شرق أوكرانيا بلا مياه بعد هجوم روسي

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قال حاكم منطقة دونيتسك الواقعة شرقي أوكرانيا فاديم فيلاشكين، في منشور على تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، إن أكثر من ربع مليون شخص أصبحوا بلا مياه في شمال المنطقة نتيجة لهجوم عسكري روسي.

وأعلن فيلاشكين عن تضرر مدن سلوفيانسك وكراماتورسك ودروجكيفكا وكوستانتينيفكا والبلدات المحيطة بها، والتي تقع جميعها إلى الشمال من مدينة دونيتسك التي تحتلها روسيا.

وأوضح فيلاشكين أن نحو 260 ألف شخص أصبحوا بدون إمدادات مياه.

وأضاف فيلاشكين أن منشأتين تديرهما هيئة المياه الإقليمية تعرضتا لأضرار بالغة في 25 سبتمبر، ولم يتسن استعادة إمدادات المياه. وأضاف أنه يجرى البحث لإيجاد بدائل.