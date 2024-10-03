العمل تنظم ندوة توعوية لفريق الإسعافات الأولية بالتعاون مع هيئة الإسعاف

أعلنت وزارة العمل، تنظيم فعاليات ندوة توعوية عن الإسعافات الأولية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بمشاركة 37 من أعضاء فريق الإسعافات الأولية بالوزارة، بالتعاون مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، ومركز تدريب هيئة الإسعاف المصرية.

ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، للإدارات المركزية والمديريات بالمحافظات، بتكثيف الجهود والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأكدت آمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة، سعي وزارة العمل لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات فى ملفات عمل الوزارة بطريقة تكاملية مع مختلف الجهات.

وجرى تنظيم الندوة في إطار خطة الإدارة العامة للأزمات، والتى تختص بتهيئة قطاعات الوزارة لمواجهة الأحداث الطارئة والكوارث، ومحاولة إيجاد السبل المؤدية لحلها لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل، بالتعاون والتنسيق مع باقي الإدارات، في أداء مهامها المنوطة بها طبقا لإستراتيجية اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.