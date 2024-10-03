جنود مكسيكيون يطلقون النار على مهاجرين ويقتلون 6 أشخاص

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فتح جنود مكسيكيون النار يوم الأربعاء على مجموعة من المهاجرين كانوا يسافرون مع مهربين مشتبه بهم في شاحنة، ما أسفر عن مقتل ستة وإصابة 12 آخرين، حسبما أفادت وزارة الدفاع.

وأضافت الوزارة أنه تم الاشتباه في المهاجرين في البداية بالخطأ أنهم أفراد في عصابات.

وقع الحادث في ولاية تشياباس جنوبا بالقرب من فيلا كومالتيتلان خلال دورية ليلية.

وبحسب الجنود المشاركين في الحادث، فقد صادفوا قافلة من ثلاث مركبات أثناء الدورية وأطلقوا النار بعد سماعهم إطلاق نار.

وكان المهاجرون جزءا من مجموعة تضم 33 شخصا.

وبحسب الوزارة، تم تعليق عمل جنديين من المشاركين في الحادث، وتم فتح تحقيق.

وتزامن إطلاق النار مع أداء الرئيسة كلوديا شينباوم اليمين الدستورية كأول امرأة تتولى رئاسة المكسيك.

وتم نشر الجنود في المكسيك لفترات طويلة من أجل الحفاظ على الأمن الداخلي وتنفيذ عمليات ضد عصابات المخدرات.

ويستخدم العديد من المهاجرين، الذين يفرون من العنف والفقر، المكسيك كمعبر إلى الحدود الأمريكية.





