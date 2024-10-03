المفوضية الأوروبية تعلن عن منح لبنان مساعدات بقيمة 30 مليون يورو

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أعلنت المفوضية الأوروبية عن منح لبنان مساعدات إنسانية أخرى بقيمة 30 مليون يورو (33 مليون دولار) من أجل توفير الطعام وأماكن الإيواء والرعاية الصحية.

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش إن المساعدات تهدف لتقديم" الدعم الفوري للمتضررين من الصراع في لبنان ليتمكنوا من تلقى المساعدات فورا".

وتنظم المفوضية إيصال المساعدات إلى بيروت عن طريق آلية حماية المدنيين بالاتحاد الأوروبي، وهي منصة لتنسيق ومشاركة موارد الطوارئ.

ووفقا للمفوضية، فقد تم توصيل مساعدات إنسانية بأكثر من 104 ملايين يورو للبنان خلال عام 2024.