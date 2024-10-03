إسرائيل تعلن اعتراض هدف جوي مشبوه بعد سماع انفجارات في وسط البلاد

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اعترض سلاح الجو الإسرائيلي "هدفا جويا مشبوها" قبالة سواحل منطقة جوش دان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وفقا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.
وسُمع دوي انفجارات في وقت سابق في مناطق وسط إسرائيل وشارون وجوش دان، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست.