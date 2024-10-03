صندوق النقد : التصعيد بالشرق الأوسط قد يكون له تداعيات اقتصادية كبيرة

قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن صندوق النقد يراقب بقلق التصعيد بالشرق الأوسط، مضيفا أن المزيد من التصعيد يزيد المخاطر والضبابية وقد يكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة وما وراءها.

وأضافت كوزاك خلال مؤتمر صحفي للصندوق النقد عقد اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي بالضفة الغربية تراجع 25% في النصف الأول من العام الحالي كما تراجع في لبنان بنحو 20%.

وتوقعت كوزاك، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 20% تقريبا في الربع الرابع من 2023 بعد اندلاع صراع غزة.

وقصفت إسرائيل وسط العاصمة اللبنانية بيروت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، بعد أن تكبدت قواتها أكبر خسارة يومية لها على الجبهة اللبنانية خلال عام من الاشتباكات ضد جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران.

‎وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران ستدفع ثمن هجومها الصاروخي على إسرائيل يوم الثلاثاء بينما قالت طهران إن أي رد سيقابل "بدمار واسع النطاق"، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الحرب.