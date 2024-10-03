وزير الخارجية السعودي: أحداث غزة ولبنان تمثل عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية

شارك وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي، التي تُعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أكد بن فرحان، في كلمته أنه «لا يمكن فصل التحديات التنموية عن الأوضاع السياسية والأمنية المتوترة في المنطقة».

ونوه أن «الأحداث الجارية في فلسطين ولبنان، تمثل عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية والتقدم التجاري».

وأشار إلى أن «استمرار العدوان والانتهاكات في المنطقة يعرقل حركة التجارة الدولية، ويزيد من التوترات السياسية التي تهدد تدفق الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة والعالم».

وأكد «أهمية حل الصراعات الإقليمية بالطرق السلمية والدبلوماسية، لضمان ازدهار المنطقة».

وتوجه بالشكر إلى دول حوار التعاون الآسيوي على دعمها لحل الدولتين واعترافها بدولة فلسطين، مضيفًا: «نحث بقية دول العالم على الحذو حذوها، وهو ما دفعنا للمساهمة مع الأشقاء والأصدقاء في إنشاء التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين».