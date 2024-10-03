البنك المركزي المجري يتدخل لدعم الثقة في العملة المحلية

تعهد البنك المركزي المجري باستمرار السياسة النقدية "المنضبطة والمشددة" لتهدئة مخاوف المستثمرين بعد تراجع سعر الفورنيت المجري إلى أقل مستوى له منذ 5ر1 عام.

وأعلن البنك المركزي المجري اليوم الأربعاء عن إطلاق البرامج الخضراء اعتبارا من كانون الثاني/يناير الماضي بما في ذلك تخفيف القواعد المرتبطة بالقروض الخضراء للأسر وطرح سندات خضراء للشركات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الإجراءات تلتها تصريحات إضافية أشارت إلى أن الخطة "لن تؤثر على اتجاه السياسة النقدية".

وقال البنك المركزي إن نطاق البرنامج الأخضر "سيكون محدودا وموجها مع شروط صارمة للاستدامة البيئية". كما أشار إلى أن مستوى السيولة النقدية في سوق الإنتربنك سيقل خلال العام المقبل بسبب انتهاء أجل اتفاقات إعادة الشراء المضمونة مع البنوك التي تم إطلاقها أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتراجع سعر الفورنيت بنسبة 7ر0% في سادس أيام الانخفاض ليسجل 7ر400 فورنيت لكل يورو، وهو أقل مستوى له منذ آذار/مارس 2023. وتراجع الطلب على الأصول المالية الأعلى مخاطرة مع تعهد إسرائيل بالرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي تعرضت له أمس. كما أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية نمو عددها بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي وهو يعزز قيمة الدولار أمام العملات الأخرى.