مقتل 8 جنود إسرائيليين في لبنان والأمم المتحدة تشعر بالانزعاج وإيران تنتظر

لقي ثمانية جنود إسرائيليين حتفهم في قتال مع حزب الله في جنوب لبنان، اليوم الأربعاء، في وقت تنتظر فيه إيران معرفة ما سيكون عليه الرد على هجومها الصاروخي، بينما أبدت الأمم المتحدة انزعاجها من الانتقاد اللفظي العنيف من جانب إسرائيل تجاه الأمين العام للأمم المتحدة.

ويخشى المجتمع الدولي من أن ينزلق الشرق الأوسط إلى حرب شاملة بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل أمس الثلاثاء مع وجود جبهات مفتوحة بالفعل في لبنان وغزة، حيث تقاتل إسرائيل حزب الله وحماس المتحالفين مع طهران.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في بيان إن "إيران تخاطر بإشعال المنطقة برمتها - ويجب الحيلولة دون ذلك بكل السبل."

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه بالإضافة إلى القتلى الثمانية، أصيب سبعة جنود إسرائيليين آخرين خلال توغل القوات الإسرائيلية في لبنان.

وقال حزب الله إنه دمر، في أول اشتباكات مباشرة له مع القوات الإسرائيلية في هذا الصراع، ثلاث دبابات ميدان إسرائيلية تقدمت صوب بلدة مارون الراس اللبنانية.

ولم يتسن التحقق صحة من ادعاءات الجانبين من جانب مصادر مستقلة.