واشنطن تعطل مواقع إلكترونية يستخدمها قراصنة مرتبطون بأجهزة روسية

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ذكرت وزارة العدل الأمريكية وشركة مايكروسوفت أن الحكومة الأمريكية والشركة أوقفا 107 مواقع إلكترونية يستخدمها عملاء استخبارات روس ووكلاؤهم في الولايات المتحدة.

وأوقفت وزارة العدل 41 نطاقا عبر الإنترنت يتم استخدامها للاحتيال والإساءات في الولايات المتحدة، بينما أوقفت مايكروسوفت 66 موقعا آخرى بموجب إجراء مدني، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء

واستخدمت النطاقات مجموعة تطلق عليها مايكروسوفت اسم "ستار بليزارد"، وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها إن المجموعة تعمل لصالح جهاز الأمن الاتحادي الروسي وهي نشطة منذ 2016 على الأقل.