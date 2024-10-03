 مولدوفا: روسيا تضخ ملايين الدولارات لإحباط مساعي مولدوفا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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مولدوفا: روسيا تضخ ملايين الدولارات لإحباط مساعي مولدوفا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

د ب أ
نشر في: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 9:44 م | آخر تحديث: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 9:44 م

قالت السلطات في مولدوفا إنها كشفت عن عملية مدعومة من روسيا شملت 130 ألفا من مواطنيها كانت تهدف إلى التأثير على الأصوات الحاسمة الداعمة لتطلعات الرئيسة مايا ساندو للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي خلال استفتاء هذا الشهر.

واتهم مسؤولون في مولدوفا التي يبلغ عدد سكانها 6ر2 مليون نسمة، وتقع بين أوكرانيا ورومانيا، الكرملين بشن حرب هجينة لإبقاء الجمهورية السوفييتية السابقة في فلكه، بينما تستعد البلاد لانتخابات رئاسية واستفتاء على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 20 أكتوبر، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال القائد الوطني للشرطة إنه، في سبتمبر وحده، تم تحويل 15 مليون دولار من روسيا إلى نشطاء من كتلة انتخابية تابعة للهارب إيلان شور، الذي ينتمي إلى طبقة الأوليجارشية، لاستخدامها في نشر معلومات مضللة واستفزازات وهجمات ضد مؤسسات عامة.


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