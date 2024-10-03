الرئيس الايراني: سنواصل دعم المقاومة حتى تحرير فلسطين

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أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، أن "العدو الصهيوني سينال عقابه وسنواصل دعم المقاومة حتى تحرير فلسطين".

ونقلت وكالة مهر للأنباء الإيرانية عن بزشكيان قوله، في كلمة ألقاها خلال القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي في الدوحة اليوم: "منتهكو حقوق الإنسان يجب أن يعلموا أن المقاومة شجرة مثمرة ولا يمكن القضاء عليها".

وأكد دعم إيران للمقاومة الفلسطينية، قائلا: "سندعم فصائل المقاومة حتى تحرير فلسطين ونرى أن ذلك واجب علينا ونقف معها وبقوة".

يشارك في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي بالدوحة عدد من القادة بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.