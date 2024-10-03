توجيهات في صفد ونهاريا والجولان بالبقاء قرب الملاجئ

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أمرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الخميس، سكان مدينة صفد في الشمال بالبقاء قرب الأماكن المحصنة والتقليل من الحركة والامتناع عن التجمهر، كما أصدرت توجيهات مماثلة لسكان بلدات شمال الجولان.

بدورها، طلبت بلدية نهاريا الإسرائيلية من السكان البقاء قرب الأماكن المحصنة والامتناع عن الخروج إلا للضرورة القصوى، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن 85 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه بلدة المطلة شمالي إسرائيل اليوم الخميس.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إن قوات اللواء السادس تشن الآن غارات محددة الهدف لتدمير البنية التحتية لحزب الله اللبناني.

وأضاف جيش الاحتلال، أن اللواء السادس بدأ، أمس الأربعاء، "القتال في جنوب لبنان بعد عام من الدفاع عن البلدات الشمالية"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

هذا وأفادت "الجزيرة" بأن رشقة صاروخية جديدة أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوّت في المطلة شمالي إسرائيل 5 مرات خلال 3 دقائق فقط.