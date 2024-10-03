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حقق محمد صلاح نجم ليفربول إنجازا تاريخيا خلال فوز فريقه على بولونيا الإيطالي بهدفين دون رد مساء الأربعاء في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

صنع صلاح الهدف الأول لزميله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، وسجل الثاني بنفسه ليفتتح رصيده التهديفي في دوري الأبطال في نسخة الموسم الجاري.

وبات قائد منتخب مصر بهذا الهدف أيضا أفضل هداف أفريقي في دوري أبطال أوروبا بعدما رفع رصيده إلى 45 هدفا ليفض الشراكة مع النجم الإيفواري ديديه دروجبا نجم تشيلسي الإنجليزي السابق.

ويحل ثالثا في هذه القائمة التاريخية الكاميروني صامويل إيتو نجم برشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي السابق.

كما أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل في 5 مباريات متتالية بملعب أنفيلد معقل ليفربول في دوري الأبطال بعدما هز شباك أياكس أمستردام ورينجرز الاسكتلندي، ونابولي الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، وأخيرا بولونيا.

وبات محمد صلاح أيضا ثالث لاعب بفريق إنجليزي يسجل في 5 مباريات متتالية بملعبه على بدوري الأبطال خلفا لكل من لفرنسي تييري هنري مع آرسنال (7) مباريات، والهولندي رود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد في 6 مواجهات متتالية.