محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض الصناعات الحرفية واليدوية بحديقة العائلات في فوه

‏تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، معرض الصناعات الحرفية واليدوية بحديقة العائلات بمركز فوه، "الكليم-السجاد- الجوبلان"، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتورة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، في تصريحات صحفية، أن الصناعات والحرف اليدوية هي من أهم الصناعات التراثية بمدينة فوه، مؤكدًا دعم أبناء المحافظة العاملين بالصناعات الحرفية واليدوية، وعمل حملات ترويجية مجانية لمنتجاتهم تشجيعًا لهم.

وأشار محافظ كفر الشيخ، أن الصناعات الحرفية تعكس الهوية الوطنية كصناعات متفردة منها صناعة الكليم والسجاد والجوبلان الذي ينتجه الأهالي بفوه، لافتًا إلى حرص المحافظة على توفير فرص متعددة للتدريب والتأهيل، لدعم وتشجيع الصناعات الحرفية وتنمية الحرف اليدوية بهدف تحسين جودة المنتج من خلال مبادرات الدولة المتنوعة لدعم الصناعات الحرفية والتراثية.