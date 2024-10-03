ستيلانتس تستدعي 194 ألف سيارة جيب بسبب احتمال نشوب حريق فيها

أعلنت مجموعة صناعة السيارات متعددة الجنسية استدعاء حوالي 194 ألف سيارة من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) طراز جيب الهجين لإصلاح خلل يمكن أن يؤدي إلى اشتعال النار في السيارة، منها 154 ألف سيارة في الولايات المتحدة و14 ألف سيارة في كندا و673 سيارة في المكسيك و5ر25 ألف سيارة في بعض الأسواق خارج أمريكا الشمالية.

وتشمل عملية الاستدعاء سيارات محددة من طراز جيب رانجلر فور إكس.إي من إنتاج الفترة من 2020 إلى 2024 والطراز جيب جراند شيروكي فو ر.إكس.إي إنتاج الفترة من 2022 إلى 2024. وتقدر المجموعة أن حوالي 5% من السيارات التي تقرر استدعاؤها قد تعاني من خلل يمكن أن يؤدي إلى نشوب النار فيها.

وقالت المجموعة إنها قررت إطلاق عملية الاستدعاء بعد اكتشاف 13 حادث نشوب حريق في أعقاب مراجعة دورية لبيانات العملاء والذي أدى إلى تحقيق داخلي، مشيرة إلى أن الحريق نشب في هذه السيارات أثناء وقوفها وعدم تشغيل المحرك.

كما أوصت المجموعة الموجود مقرها في أمستردام بهولندا وتمتلك عددا كبيرا من العلامات التجارية مثل بيجو وستروين الفرنسيتين وفيات الإيطالية وكرايسلر الأمريكية وأوبل الألمانية، أصحاب السيارات المستهدفة بتركها في أماكن مفتوحة بعيدا عن المباني وبعيدا عن السيارات الأخرى والتوقف عن إعادة شحن بطارياتها. وأشارت إلى أن احتمالات نشوب حريق تقل عندما يكون مستوى شحن بطاريات السيارات منخفض.

كما حثت الشركة أصحاب السيارات على اتباع تعليمات عملية الاستدعاء في حين تقوم الشركة بإخطار العملاء المستهدفين بموعد استقبالهم في مراكز الصيانة والإصلاح لعلاج الخلل.

يذكر أن ستيلانتس استدعت في أوائل سبتمبر الماضي حوالي 5ر1 مليون شاحنة خفيفة طراز رام في مختلف أنحاء العالم بسبب وجود مشكلة في برمجتها يمكن أن تؤدي إلى توقف نظام التحكم الإلكتروني في ثبات السيارة. وشملت تلك العملاء سيارات من إنتاج سنوات 2019 و2021 و2024، وأغلبها في أمريكا الشمالية.

وفي منتصف يونيو الماضي استدعت المجموعة حوالي 2ر1 مليون سيارة في الولايات المتحدة وكندا لإصلاح خلل برمجي يمكنه أن يعطل عمل كاميرات السيارة الخلفية. وشملت العملية سيارات دودج دورانجو إنتاج عامي 2021 و2022 وكرايسلر باسيفيك وجيب جراند شيروكي إنتاج 2021 إلى 2023، ورام 1500 ورام 2500 ورام 3500 إنتاج 2022، وجيب كومباس وجراند شيروكي وواجنر وجراند واجنر ورام بروماستر إنتاج عامي 2022 و2023.