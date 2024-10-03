الخارجية الأمريكية ترفض التعليق على تصريحات بايدن بشأن إيران

رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على تصريحات الرئيس جو بايدن بشأن هجوم إسرائيل على المنشآت النفطية الإيرانية، موضحة: "نواصل الحديث مع الجانب الإسرائيلي بشأن خياراته للرد على هجوم إيران الصاروخي".

وقالت الخارجية الأمريكية: "نرغب بوقف إطلاق النار في لبنان، لكننا نرى أنه من حق إسرائيل استهداف قدرات الجماعات الإرهابية"، بحسب وصفها.

وأضافت: "نراقب مدى العملية الإسرائيلية ومدى محدوديتها، ونعي أيضا أن الأمور قد تخرج عن السيطرة"، مؤكدة أنه "كلما طال أمد الحرب في الشرق الأوسط زاد احتمال توسعها"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأجاب الرئيس جو بايدن، عندما سُئل عما إذا كان سيدعم ضرب إسرائيل لمنشآت النفط الإيرانية، قائلاً "نحن نناقش ذلك". وقال بايدن أيضاً إنه لا يتوقع أن يحدث الانتقام الإسرائيلي يوم الخميس.

هذا وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى إقناع إسرائيل بـ"تقليص" ردها المرتقب على هجوم إيران الصاروخي، على أمل منع تفاقم صراع إقليمي تتسع رقعته في منطقة الشرق الأوسط على نحو لا يمكن السيطرة عليه، رغم مخاوف غربية من أن تأثير واشنطن ربما يكون "محدوداً".