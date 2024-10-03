رئيس «مياه القليوبية» يوجه بضرورة اتباع خطة الصيانة الدورية لمراحل الإنتاج بمحطة سرياقوس

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تفقد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، محطة مياه سرياقوس المرشحة بطاقة 145 ألف متر/ يوم والتي تخدم مناطق جنوب مدينة الخانكة.

وتابع رئيس شركة مياه القليوبية، أعمال التشغيل بالمحطة والصيانة ومبنى الطلمبات والمرشحات، مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات التشغيل الأمثل للمحطات، واتباع خطة الصيانة الدورية لجميع مكونات ومراحل إنتاج المياه بالمحطة.

كما تفقد رئيس الشركة، مأخذ المحطة على ترعة الإسماعيلية ووجه بضرورة تطهير مأخذ المحطة بصفة مستمرة وبخاصة خلال فترة فصل الشتاء مع انخفاض منسوب ترعة الإسماعيلية، وضرورة المتابعة بصفة دورية لضمان مستوى التشغيل.

كما تابع "مجاهد"، معمل محطة مياه سرياقوس المرشحة، واطلع على سجلات العينات الخاصة بالمحطة والشبكات، موجهًا بضرورة رفع عينات من مأخذ المحطة ومن خزان المحطة والشبكة بصورة مستمرة؛ للتأكد من جودة المياه المنتجة.

فيما كلف الكيميائيين بالمحطة بضرورة متابعة غسيل وتطهير شبكات المياه بالمدينة والغسيل الدوري للمحطة ورفع تقرير عن حالة تشغيل المحطة لرئيس الفرع بصفة دورية ومنتظمة.