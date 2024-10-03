تركيا: أكملنا التحضيرات لتنفيذ عمليات إجلاء من لبنان

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، اكتمال عمليات التخطيط والتحضير لإجلاء مواطنين أتراك وأجانب من لبنان بشكل آمن.

جاء ذلك بحسب مصادر في الوزارة ردت على أسئلة الصحفيين، على هامش إحاطة قدمها مستشار العلاقات العامة والإعلام في الوزارة زكي آق تورك، في العاصمة أنقرة.

وقالت المصادر إن القوات المسلحة التركية نفذت سابقا العديد من عمليات الإجلاء الناجحة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وأضافت: «أنهت القوات المسلحة التركية تخطيطها واستعداداتها لإجلاء المواطنين الأجانب من لبنان بشكل آمن، ولا سيما مواطنينا».

وأشارت إلى متابعتها التطورات في لبنان عن كثب بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية.

وأوضحت أنه في حال بدأت عملية الإجلاء، فسيتم توفير المعلومات اللازمة من قبل المؤسسات المعنية.

وبدأت دول عديدة تنفيذ خطط لإجلاء رعاياها من لبنان، في ظل مخاوف من تصاعد المواجهات، واحتمال اندلاع حرب إقليمية.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، تشن إسرائيل أعنف وأوسع هجوم على لبنان، منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر عن ما لا يقل عن 1119 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، و3040 جريحا، ومليون و200 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية.