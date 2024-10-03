وزير البيئة اللبناني: مبادرات لوقف إطلاق النار



أعلن وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، وجود مبادرات لوقف إطلاق النار.

ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام اليوم الخميس عن الوزير ياسين قوله ، في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، إن العمل على مسارات عدة بينها مسار الإغاثة والاستجابة لحاجات النازحين بسبب العدوان الاسرائيلي والذين تخطى عددهم مليوناً ومئتي ألف".

وأضاف: "نتسابق مع الوقت لإيوائهم، وبات هناك أكثر من 870 مركز إيواء لاسيّما في بيروت وجبل لبنان حيث وصلت المدارس إلى قدرتها الاستيعابية القصوى" ، مشددا على السعي إلى فتح مراكز إيواء بنماذج جديدة وليس فقط المدارس.

وأكد ياسين أنّ "هناك مساراً دبلوماسياً متواصلاً، فضلاً عن النقاشات والاجتماعات التي تتوالى بين السرايا والدول التي قدّمت مبادرات"، لافتاً إلى أن "المسار السياسي بدأ يتبلور وكذلك بعض الأفكار التي يمكن أن تشكل مدخلاً لدعم المسار الدبلوماسي بشأن طلب لبنان وقف إطلاق النار ووقف آلة التدمير والقتل التي يتعرّض لها".

وأشار ياسين إلى "وجود مبادرات عربية منها ما قدّمته مصر وقطر ودول أخرى، كما أن فرنسا تطالب دائماً بوقف إطلاق النار، لكن من الواضح أنّ الجانب الإسرائيلي لا يأبه بالقوانين والقرارات الدولية".

وختم قائلا : "نفعّل العمل الدبلوماسي اللبناني في الداخل والخارج للتوعية على ما يحصل في لبنان والتركيز على كيفيّة حماية الوطن واللبنانيين".