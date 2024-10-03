الاتحاد الدولي للنقل الجوي: خطط فرنسا لزيادة الضرائب كارثية

قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، إن خطط الحكومة الفرنسية الجديدة لزيادة الضرائب ستكون "كارثية" على اقتصاد البلاد وصناعة الطيران، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال والش في بيان إن الحكومة الفرنسية قد تزيد الضرائب بصورة كبيرة على ركاب الطائرات في إطار حزمة عامة من الضرائب الجديدة ترمي إلى سد العجز في الميزانية الفرنسية.

وذكر أنه "إذا تم تطبيق هذه الضرائب، فسوف تكون كارثة بالنسبة لفرنسا. إن الطيران محرك للتوظيف والرخاء، كما ثبت أنه يسرع وتيرة النمو في مجالات اقتصادية أخرى".

وأعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء عن خطط بقيمة نحو 60 مليار يورو (66 مليار دولار) لخفض النفقات وزيادة الضرائب العام المقبل في جهد يهدف إلى ضبط عجز متزايد في الميزانية ودعم ثقة المستثمرين في البلاد.