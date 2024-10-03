الحكم على وزير النقل السنغافوري السابق بالسجن لمدة 12 شهرا بتهمة الرشوة

حكمت محكمة في سنغافورة، اليوم الخميس، على وزير سابق بالسجن للمرة الأولى منذ نصف قرن، حيث سعت البلاد إلى إرسال رسالة واضحة بأنها لن تتسامح مع السلوك الذي يقوض حرصها على الحكم النزيه.

وحكم على إس. إسواران، الذي شغل منصب وزير النقل حتى استقالته في يناير الماضي، بالسجن لمدة 12 شهرا بتهمة الرشوة وعرقلة العدالة، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وتشمل الجرائم التي عوقب عليها إسواران بالسجن الحصول على تذاكر لحضور سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في سنغافورة، والإقامة لليلة واحدة في فندق فور سيزونز الدوحة، ورحلات طيران بما في ذلك السفر على متن طائرة خاصة إلى قطر.

وقال القاضي فنسنت هونج، إن الثقة في المؤسسات العامة هي أساس الحكم الفعال.

وأضاف هونج، أنه يمكن تقويض هذا الأمر بسهولة من خلال ظهور موظف عام بمظهر دون معايير النزاهة والمساءلة.