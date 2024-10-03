ضبط 2517 عبوة غذائية مختلفة الأنواع فاسدة في البحيرة

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تكثيف الحملات الرقابية التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية بجميع مراكز المحافظة، وذلك استكمالا للحملات التفتيشية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية، بإشراف الدكتورة هالة عبد الرازق مدير عام الوقائي بالمديرية.

وأوضح "عبد الجواد"، في بيان اليوم الخميس، أنه تم التنسيق مع إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري، ومفتشي مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بدمنهور، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري في حملة مسائية مشتركة على محلات عرض وبيع اللحوم البلدية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 من أصحاب محلات الجزارة يقومان ببيع لحوم عجالي بالعظم بلدي ذبح خارج المجازر الحكومية يوجد عليها بطش حمراء ليست لأي مجزر حكومي، ومجهولة المصدر بقصد غش وخداع وتضليل للمستهلك، بناءً على تقرير الطبيب البيطري المرافق للحملة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد تم تكثيف الحملات الرقابية التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية بجوار المدارس والباعة الجائلين حول المدارس، حيث قام مفتشو مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بكفر الدوار بحملة تفتيشية.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد مخازن الأغذية حول المدارس به كميات كبيرة من المواد الغذائية مختلفة الأنواع مقرمشات وبسكويت وحلوى ومشروبات غازية تقدر بعدد 2517 عبوة، وجميعها عبوات أصلية منتهية تواريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي طبقا لتواريخ الإنتاج والصلاحية المدونة على العبوات.