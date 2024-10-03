مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: ردنا على إيران سيكون محسوبا

أكد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بلاده سترد "بشكل محسوب" على الصواريخ الإيرانية التي استهدفت إسرائيل أول أمس الثلاثاء "لأننا لا نريد حربا شاملة مع إيران".

وتابع -وفقا لما نقلت عنه شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أن "إسرائيل لا تريد رؤية تصعيد أو حرب لكنها ستنتقم من إيران"، مضيفا أن "إيران لا تريد هي الأخرى حربا شاملة معنا".

وأوضح أن "أمر الرد على الهجوم الإيراني متروك لنا لنقرر طبيعته وما نستهدف فيه، الإيرانيون يعرفون قدراتنا في الوصول إلى أي وجهة بالشرق الأوسط"، بحسب موقع الجزيرة نت الأخباري.

وتابع دانون بأن "الرد الإسرائيلي سيحدث قريبا وسيكون قويا ومؤلما للغاية، ومجلس الحرب لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هجوم إيران، وهو يدرس خيارات الرد".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن -أمس الأربعاء- أن الضربة الصاروخية التي نفذتها إيران مساء الثلاثاء خلفت أضرارا في قواعده الجوية، لكنه قلل من أهميتها ولم يكشف عن أماكنها.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قواعد عدة تابعة لسلاح الجو تضررت جراء الهجوم الإيراني، لكن "لا ضرر ببنيتها التحتية".