غرق عبارة على متنها أكثر من 450 راكبا في الكونغو

تتواصل عمليات الإنقاذ بعد غرق عبارة تحمل أكثر من 450 راكبا، اليوم الخميس، في بحيرة كيفو في الكونغو قبل وقت قصير من رسوها، وفقا لما ذكره شهود عيان.

ولم تتوفر حتى الآن أرقام رسمية بشأن عدد الضحايا.

وأفاد مراسل لوكالة (د. ب. أ) في مكان الحادث بأن العبارة كانت متجهة من مينوفا في إقليم ساوث كيفو المجاور إلى جوما بالقرب من الحدود مع رواندا.

وتعد شبكة الطرق في الكونغو سيئة نسبيا، مما يجعل القوارب والعبارات التي تنقل الركاب عبر بحيرات وأنهار البلاد هي الوسيلة الوحيدة للنقل بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص.

ويُذكر أن حوادث العبارات الخطيرة شائعة في أفريقيا، فالعبارات عادة ما تكون قديمة أو في حالة فنية سيئة أو محملة بأكثر من طاقتها، في حين لا يتم الالتزام في كثير من الأحيان بقواعد السلامة مثل توفير سترات النجاة.

ولقي 60 شخصا على الأقل حتفهم، أمس الأول الثلاثاء، في شمالي نيجيريا عندما غرقت عبارة في نهر النيجر. ووفقا للسلطات، كان على متن العبارة نحو 300 شخص، بينما أفادت تقارير أن 150 شخصا أصبحوا في عداد المفقودين.