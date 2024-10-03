 إعصار كراثون يضرب تايوان برياح خطيرة وأمطار غزيرة - بوابة الشروق
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إعصار كراثون يضرب تايوان برياح خطيرة وأمطار غزيرة

تايبيه - د ب أ
نشر في: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 9:54 ص | آخر تحديث: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 9:54 ص

عبر إعصار كراثون الساحل الجنوبي الغربي لتايوان مصحوبا برياح خطيرة، حيث تسببت العاصفة في حرمان آلاف العملاء من الكهرباء وإغلاق البورصة التايوانية لليوم الثاني.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان إن السرعة القصوى للرياح التي صاحبت كراثون بلغت 126 كيلومترا (78 ميلا) في الساعة قبل أن يصل إلى اليابسة في منطقة سياو جانج بمدينة كاوسيونج في الساعة 12:40 ظهرا بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وهذا يعادل إعصارا من الفئة الأولى على مقياس "سافير سيمبسون" للأعاصير المكون من خمس درجات.

وتسببت العاصفة التي تتحرك ببطء في هطول أمطار غزيرة على تايوان طوال الأسبوع، مما أدى إلى ضرب المركز الصناعي والشحن في كاوسيونج والعاصمة التاريخية السابقة تاينان.

ويعاني أكثر من 84 ألف عميل حاليا من انقطاع الكهرباء حاليا، وفقا لشركة الطاقة التايوانية "تايوان باور" المملوكة للدولة.


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