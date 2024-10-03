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غزة.. غارات إسرائيلية تقتل 90 فلسطينيا في يوم واحد

سكاي نيوز
نشر في: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 4:27 ص | آخر تحديث: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 4:27 ص

استشهد 90 فلسطينيا وأصيب آخرون خلال 24 ساعة، في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، على مدار يوم الأربعاء.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن القصف الإسرائيلي استهدف منازل ومدرسة ومعهدا للأيتام في مدينة غزة شمالا، ومخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع، وخان يونس إلى الجنوب.

وأوضحت الوكالة أن عددا من الأطفال والنساء من بين الشهداء.

ومع مرور عام على بدء الحرب، استشهد أكثر من 41 ألف شخص في قطاع غزة وأصيب ما يقرب من 100 ألف أغلبهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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