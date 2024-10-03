شيخ الأزهر: العالم العربي والإسلامي يمر بأوقات صعبة تتطلب التكاتف أكثر من أي وقت مضى

شيخ الأزهر يستقبل سفير سلطنة عمان

استقبل الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر؛ وذلك لبحث سُبُل تعزيز التعاون المشترك.

وأكَّد عمق العلاقات بين الأزهر الشريف وسلطنة عمان، وتقديره للتعاون المشترك في المجالات الدعويَّة والتعليمية، مشيدًا فضيلته بدور سلطنة عمان في دعم قضايا الأمتين العربيَّة والإسلاميَّة.



كما شدد على أن العالم العربي والإسلامي يمر بأوقات صعبة، تتطلب التكاتف أكثر من أي وقت مضى، مضيفًا أن الأزهر يُولِي اهتمامًا كبيرًا بلم شمل الأمة، وأن ذلك يأتي في مقدمة أولوياته، ويبذل قصارى جهده لرفع الوعي بقضايا الأمة المعاصرة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعدوان على غزة ولبنان.

من جهته، أعرب السفير العماني عن تقديره البالغ للإمام الأكبر، ودور الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين، وتقدير بلاده لمواقف الأزهر في مناصرة القضايا الإسلامية والعربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الأزهر له دور كبير ومهم في ظل التحديات المعاصرة والمخاطر المحيطة بعالمنا العربي والإسلامي.