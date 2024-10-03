رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي اتحاد أصحاب الأعمال الفرنسي لبحث سبل التعاون

شارك وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمجموعة من الاجتماعات، نظمها اتحاد أصحاب الأعمال الفرنسي "ميديف إنترناشيونال" الذي يضم 7100 شركة فرنسية من مختلف القطاعات و85 مجلس أعمال.

يأتي ذلك بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رئيس التمثيل التجاري، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، السفير الفرنسي بالقاهرة، والسفير المصري بباريس، أعضاء مجلس الأعمال المصري الفرنسي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية.

وشملت تلك الاجتماعات لقاءً موسعًا مع 30 شركة فرنسية في مقر "اتحاد أصحاب الأعمال الفرنسي للترويج لمناخ الاستثمار في مصر وعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعقد جلسات متخصصة في قطاعات الهيدروجين والقطاع المالي.

والتقى جمال الدين مع مسئولي شركة John Cockeril إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج معدات وأجهزة التحليل الكهربي ذات القدرات الكبيرة لتوليد الهيدروجين؛ لمناقشة فرص الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وبحث سبل التعاون في الصناعات المغذية والمكملة لصناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن المنطقة تبذل جهود عديدة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر والتوسع في المجالات الخاصة به.

وعقد جمال الدين، لقاءً مع شركة ألستوم لبحث مشروعها الاستراتيجي لتصنيع الوحدات المتحركة "عربات مترو الأنفاق، والقطار الكهربي والترام" الذي يستهدف إنشاء مصنع للمكونات والضفائر الكهربية مخصص للتصدير، حيث يعتبر مشروع مترو الأنفاق من أنجح المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في إطار التعاون بين مصر وفرنسا.

والتقى رئيس اقتصادية قناة السويس مسئولي مجموعة Bureau Veritas أحد أبرز المجموعات الرائدة على مستوى العالم في مجال خدمات الاختبار، وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، فضلًا عن مساعدة الشركات للتوافق مع المعايير واللوائح الدولية والمسئولية الاجتماعية.

وأكد جمال الدين اهتمام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع المجموعة في هذا المجال الهام لمساعدة المستثمرين العاملين بالمنطقة لتعزيز صادراتهم خاصة للدول الأوروبية.

ويعد اتحاد أصحاب الأعمال الفرنسي "ميديف إنترناشيونال Medef" أول شبكة من رجال الأعمال في فرنسا، ونحو 70% من الشركات الأعضاء فيه هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، ويطلق الاتحاد عددا من المبادرات الدولية لتعزيز حرية المؤسسات وتشجيع ريادة الأعمال من خلال استفادة الشركات من بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية والمجتمعية ونشر أنشطتها في فرنسا وخارجها، كما التقى "ميديف" رئيس مجلس الوزراء المصري في مارس 2022 بمشاركة وفد من الشركات الفرنسية.