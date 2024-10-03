 العلاج الحر بالدقهلية: ضبط 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان - بوابة الشروق
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العلاج الحر بالدقهلية: ضبط 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان

نعمان سمير
نشر في: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 2:16 م | آخر تحديث: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 2:16 م

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بشن حملة مكبرة بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على عدد من المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان في نطاق مركزي دكرنس والسنبلاوين، وتمكنت الحملة من ضبط 6 مراكز غير مرخصة.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن الحملة التي قامت بها الإدارة تبين من خلالها أن المراكز المضبوطة تدار دون تراخيص وبواسطة أفراد غير مؤهلين، ليس لديهم تراخيص مزاولة مهنة الطب، ولا يتوفر بها أي من الاشتراطات اللازم توافرها في المنشآت الطبية.

وأضاف أنه تم اصطحاب المسئولين عن تلك المراكز إلى قسم شرطة مركز دكرنس والسنبلاوين، وتحرير محاضر بانتحال صفة طبيب وإدارة منشأة طبية دون ترخيص، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وناشد مدير العلاج الحر، المواطنين، توخي الحذر حيال تلك المراكز وضرورة التأكد من كونها مرخصة والقائمين عليها أطباء واستيفائها لكل الاشتراطات الطبية وذلك حرصاً على سلامتهم.

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