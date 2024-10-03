هولندا: دولة أجنبية سرقت بيانات خاصة بقوة الشرطة الوطنية

أعلنت السلطات في هولندا الأربعاء سرقة بيانات الاتصال الخاصة بجميع أفراد الشرطة الهولندية في هجوم إلكتروني.

ووفقا للمسؤولين، فإن التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن والاستخبارات تشير إلى أن هناك "احتمالا كبيرا" لوقوف دولة أجنبية وراء الاختراق الذي أدى إلى سرقة تفاصيل جميع أفراد الشرطة البالغ عددهم 65 ألف موظف، حسبما قال وزير العدل ديفيد فان ويل أمام البرلمان.

وأفادت التقارير بأن المخترقين تمكنوا من الوصول إلى بيانات الاتصال الخاصة بجميع العاملين في الشرطة من خلال اختراق جهاز كمبيوتر تابع للشرطة، وتم الكشف عن هذه الحادثة الأسبوع الماضي. وتضمنت البيانات المسروقة أسماء وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف، وفي بعض الحالات معلومات خاصة.