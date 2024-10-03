محافظ القليوبية يقود مسيرة نيلية احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر

شهدت محافظة القليوبية، اليوم احتفالا مهيبا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث قاد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مسيرة نيلية حاشدة نظمتها مديرية الشباب والرياضة شارك فيها آلاف المواطنين من مختلف الأعمار.

انطلقت المسيرة من المرسى النهري بمدينة بنها وتوقفت بنهر النيل أمام ديوان عام محافظة القليوبية، وتزينت المسيرة بالأعلام المصرية وشعارات الاحتفال، معلنة فخر المصريين بتضحيات أبطال حرب أكتوبر.

واشتمل الاحتفال على فقرات فنية متنوعة، حيث قدمت فرق الفنون الشعبية عروضا مبهرة تعكس التراث المصري الأصيل. كما أُمتعت الحشود بأغان وطنية حماسية، ألهبت الحاضرين وأعادت إلى الأذهان بطولات الجيش المصري.

وفي ختام الاحتفال، أُقيمت عروض ألعاب نارية ساحرة أضاءت سماء مدينة بنها، معبرة عن فرحة المصريين بهذا اليوم التاريخي.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد محافظ القليوبية، أهمية الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، والتي تمثل نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث. وأشاد المحافظ بدور القوات المسلحة والشعب المصري في تحقيق هذا النصر العظيم.

وشهد الاحتفال حضورا شعبيا واسعا، حيث حرص المواطنون على المشاركة في هذا الحدث الوطني، تأكيدا على وفائهم وتقديرهم لدماء الشهداء، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام والدكتور وليد فرماوي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.