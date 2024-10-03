رئيس الجزائر يبدأ في تجسيد أولى التزاماته الانتخابية

بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في تجسيد أحد التزاماته خلال الحملة الانتخابية التي سبقت الاستحقاق الرئاسي التي جرت بتاريخ 7 سبتمبر الماضي، وخلال أدائه اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لولاية ثانية.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون نصب اليوم الأربعاء، اللجنة الوطنیة لمراجعة قانوني البلدیة والولایة التي ستباشر مهامها فور تنصيبها.

وكشف البيان ان اللجنة تتكون من دحو ولد قابلیة، وزیر الداخلیة الأسبق، كرئیس لها، ونائبه عبد الله منجي، الأمین العام لرئاسة الجمهوریة، إلى جانب 5 نواب، و5 ولاة (محافظين)، و15 مسؤولا محليا آخر.