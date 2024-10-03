الصين تطالب مجلس الأمن بالتحرك لخفض التصعيد في الشرق الأوسط

طالبت الصين مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الخميس، بـ "تحركات عاجلة" لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية جديدة على لبنان.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونج، قوله: "مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

وأشار إلى أنه يتعين على جميع الأطراف المعنية "العودة إلى مسار الحلول السياسية والدبلوماسية".

وحذر فو من أن الوضع الحالي على شفا الهاوية، ونقلت الوكالة عنه قوله إن "أي مماطلة سلبية ستكون غير مسؤولة، وأي حديث يدعم المزيد من المغامرات العسكرية سيرسل رسالة خاطئة".

وأشار فو إلى أن الصراع الذي يواصل الاتساع في الشرق الأوسط تسبب بالفعل في كارثة إنسانية غير مسبوقة، إذ أصبح قطاع غزة "جحيماً على الأرض" فيما أدى الصراع إلى تشريد أكثر من 1.2 مليون شخص في لبنان.

وحثت وزارة الخارجية الصينية جميع الأطراف وخاصة إسرائيل على تهدئة الأمور على الفور لمنع خروج الوضع عن السيطرة، في وقت تقول بكين أيضاً إنها تعارض أي انتهاك لسيادة لبنان.