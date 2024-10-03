وزير المالية الألماني لا يستبعد إنهاء مبكرا للائتلاف الحاكم الحالي

لا يستبعد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إنهاءً مبكرا للائتلاف الحاكم الحالي، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر، الذي يتزعمه ليندنر.

وقال ليندنر في تصريحات للمدونة الصوتية على بوابة "تيبل بفريفينجز" الإلكترونية: "الاستقرار بالنسبة لألمانيا له أولوية قصوى. لكن في مرحلة ما، يمكن للحكومة أيضا أن تكون جزءا من المشكلة نفسها... يجب على الحكومة أن تسأل نفسها دائما ما إذا كانت تلبي متطلبات العصر".

وكان ليندنر قد أدلى بتصريحات مماثلة بعد هزائم حزبه في انتخابات إقليمية جرت مؤخرا. وفيما يتعلق بتكهنات من الحزب الديمقراطي الحر حول احتمال الخروج من الائتلاف الحاكم بحلول أعياد الميلاد (الكريسماس)، قال ليندنر في اليوم التالي لانتخابات ولاية براندنبورج إن الشجاعة مطلوبة الآن من الجميع سواء بمواصلة العمل في ائتلاف مثير للجدل إذا كان من الممكن بذلك تحقيق أشياء جيدة للبلاد، أو الشجاعة لاستخلاص النتائج عندما تصل إلى حدود ما هو ممكن، وأضاف في 23 سبتمبر الماضي: "ثم يتطلب الأمر الشجاعة لإشعال ديناميكية جديدة".

ولا يرى ليندنر أي سبب يستدعي للاستقالة بعد الهزائم الانتخابية، وقال في تصريحاته للمدونة إن أرقام الاستطلاع الضعيفة للحزب الديمقراطي الحر لها علاقة بأداء الائتلاف الحاكم، وليس بأخطاء للحزب، مؤكدا أنه لا يزال يعتقد أنه قادر على قيادة الحزب الديمقراطي الحر وتحقيق نتيجة انتخابية جيدة في الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.