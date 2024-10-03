احتجاج أمام مقر جامعة الدول العربية بتونس على خلفية صمتها تجاه لبنان وفلسطين

احتج شبان تونسيون الأربعاء، أمام مقر جامعة الدول العربية بمنطقة البحيرة بالعاصمة تونس، على صمتها تجاه ما يحصل في فلسطين ولبنان.



ووفق فيديو نشره نشطاء من "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين بتونس" كتب النشطاء شعارات عديدة على واجهة المقر منها "فلسطين حرة"، و"نعرب عن قلقنا".

وفي كلمة توضيحية لحراس المقر قال الناشط في التنسيقية، وائل نوار: "نحتج على صمت الجامعة العربية ووضعها المضحك".

وأضاف نوار: "لنا قيادات تقتل في لبنان وحتى عبارة "نعرب عن قلقنا" لم تقلها الجامعة العربية".

وتابع: "حتى بعد اغتيال حسن نصر الله لم يصدر أي موقف من الجامعة العربية".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري أن القوات الإسرائيلية اجتازت الحدود واقتحمت بلدات في جنوب لبنان، ونفذت عشرات العمليات العسكرية محددة الهدف في الجنوب.