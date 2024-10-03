أمير قطر : ما يجري في غزة إبادة جماعية



أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، أن ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة منذ نحو عام "عمليات إبادة جماعية."

ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن الشيخ تميم قوله، في كلمة ألقاها خلال القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي في الدوحة اليوم إن "قطر سبق أن حذرت من عواقب عدم محاسبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية".

وأضاف أن "العالم لا يزال يشهد تصاعدا خطيرا في الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في غزة".

وتابع أمير قطر أن "الأمن لن يتحقق دون تحقيق السلام العادل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام1967"، مؤكدا أن بلاده ستظل داعمة للشعب الفلسطيني في حصوله على حقوقه المشروعة.

ودعا الشيخ تميم إلى العمل الجاد لوقف الاعتداء على لبنان، مجددا رفض قطر للغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية على هذا البلد.

وقال الشيخ تميم :"نؤمن بأهمية العمل على احتواء التصعيد وخفض التوتر واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها" ، مشيرا إلى أن إسرائيل تستغل العجز الدولي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وترى الفرصة متاحة لتطبيق مخططها في لبنان.

ويشارك في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي بالدوحة عدد من القادة بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.