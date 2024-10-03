نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ363 على القطاع.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 99 شهيدًا و169 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41 ألفًا و788 شهيدًا، و96 ألفًا و794 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتظهر بيانات الوزارة زيادة ملحوظة في مجازر الاحتلال بالقطاع، بعدما شنت إيران هجومها الصاروخي على تل أبيب مساء الثلاثاء الماضي.

فأمس الأربعاء – بعد يوم واحد من الهجوم – ارتكبت قوات الاحتلال 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 51 شهيدًا و165 إصابة.

بينما شهد يوم الاثنين، السابق للهجوم، ارتكاب الاحتلال لمجزرتين أسفرتا عن استشهاد 20 شخصًا وإصابة 108 آخرين، فيما وصل إلى مستشفيات القطاع يوم الأحد 9 شهداء و41 إصابة، وفقًا لبيانات الوزارة.