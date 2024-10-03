أعربت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، تيس إنجرام، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، لا سيما في الجنوب، مشيرة إلى نزوح مليون شخص، بينهم 300 ألف طفل بلا مأوى.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لـ"القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم، إن العائلات النازحة تعاني من نقص الموارد اللازمة للنزوح والإخلاء، معقبة: "300 ألف طفل نازح الآن في الشوارع دون احتياجات أساسية، ويحتاجون إلى مساعدة بالغة".

وأوضحت أن النازحين غادروا منازلهم جراء القصف بما يرتدونه من ملابس فقط، دون اصطحاب أية مستلزمات، مؤكدة أن اليونيسيف تعمل على توفير المياه والمراتب والبطانيات.

وأعلنت عن "وفاة ما لا يقل عن ألف طفل خلال الأسابيع الماضية"، معتبرة ذلك ارتفاعا كبيرا مقارنة بشهر أغسطس، مشددة على ضرورة حماية الأطفال وفقا للقانون الدولي الإنساني، في ظل وجود آلاف الأطفال الجرحى.

وأضافت أن اليونيسيف وفرت حوالي 100 ألف من المعدات والمستلزمات الطبية للمستشفيات والوحدات الطبية المتنقلة في الملاجئ وفرق الطوارئ، في ظل أن "المستشفيات بإمكانياتها تعاني من أجل البقاء مستمرة مع زيادة أعداد الإصابات".