عزت الرشق: إبعاد حماس أو قادتها من غزة حلم ووهم إسرائيلي لن يتحقق

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شدد القيادي بحركة حماس عزت الرشق، على أن «إبعاد حماس أو قادتها من غزة حلم ووهم إسرائيلي لن يتحقق».

وكتب عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس: «لا أعلق عادة على الشائعات السخيفة التي تنشرها بعض وسائل الإعلام، حماس موجودة في فلسطين، تقاتل العدو الذي يحتل فلسطين».

وأضاف: «إبعاد حماس أو قادتها من غزة هو حلم ووهم إسرائيلي لن يتحقق.. المنطق يقتضي أن يرحل المحتل ويبقى أهل الأرض وسكانها الأصليون».

وأفادت مصادر خاصة لفضائية «سكاي نيوز عربية»، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التقى خلال زيارته العاصمة القطرية الدوحة، القيادي في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي خليل الحية، وعددًا من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس.

واتفق الطرفان على دعم جهود المصالحة وتطبيق مخرجات حوار بكين، وقال المصدر إن أجواء إيجابية سادت اللقاء وشهد اللقاء تقاربا كبيرا في وجهات النظر حول إدارة غزة.

وأضاف المصدر أن لقاء القاهرة بين وفدي حركتي فتح وحماس برعاية مصرية قد تأجل إلى يوم الأربعاء المقبل.

وسيناقش اللقاء عدة نقاط أهمها إدارة عملية الإغاثة في قطاع غزة، وقطع الطريق أمام مخططات الجيش الإسرائيلي لتولي هذه المهمة.

كما سيناقش التوافق على تشكيل لجنة وطنية بمرسوم رئاسي من أعضاء وفعاليات وطنية ومجتمع مدني لإدارة قطاع غزة.