 نقابة صيادلة الإسكندرية تدعو أعضائها لكتابة الإقرارت ربع السنوية - بوابة الشروق
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نقابة صيادلة الإسكندرية تدعو أعضائها لكتابة الإقرارت ربع السنوية

عصام عامر
نشر في: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 10:59 م | آخر تحديث: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 10:59 م

دعت نقابة صيادلة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد أنسي الشافعي، أعضائها لكتابة إقرارات المرتبات الربع سنوية، بدءًا من السبت المقبل 5 أكتوبر، داخل المقر العلمي بمحطة الرمل، وفرع النقابة بالعجمي، استكمالًا لمسيرة 3 أعوام مضت، وفقًا لبيان النقابة اليوم الخميس.

وذكر البيان، أن النقابة خصصت منذ 8 أعوام، موعد أسبوعي ثابت؛ يتواجد فيه المستشار الضريبي للنقابة داخل المقر الرئيسي؛ للرد على الاستفسارات الخاصة بالمستجدات الضريبية مثل: "الفاتورة الإلكترونية، والقيمة المضافة، وإقرار الدخل السنوي، وإقرار المرتبات"، إضافة إلى إلقاء المحاضرات لتوعية الصيادلة بالمستجدات الضريبية.

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