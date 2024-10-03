نقابة صيادلة الإسكندرية تدعو أعضائها لكتابة الإقرارت ربع السنوية

دعت نقابة صيادلة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد أنسي الشافعي، أعضائها لكتابة إقرارات المرتبات الربع سنوية، بدءًا من السبت المقبل 5 أكتوبر، داخل المقر العلمي بمحطة الرمل، وفرع النقابة بالعجمي، استكمالًا لمسيرة 3 أعوام مضت، وفقًا لبيان النقابة اليوم الخميس.

وذكر البيان، أن النقابة خصصت منذ 8 أعوام، موعد أسبوعي ثابت؛ يتواجد فيه المستشار الضريبي للنقابة داخل المقر الرئيسي؛ للرد على الاستفسارات الخاصة بالمستجدات الضريبية مثل: "الفاتورة الإلكترونية، والقيمة المضافة، وإقرار الدخل السنوي، وإقرار المرتبات"، إضافة إلى إلقاء المحاضرات لتوعية الصيادلة بالمستجدات الضريبية.