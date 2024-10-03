أطلقت مجموعة إسرائيلية، حملة "إسرائيل لا تستطيع الانتظار"؛ بهدف جمع التبرعات من مواطني الاحتلال، بالتزامن مع احتفالات السنة اليهودية الجديدة.

- طوفان الأقصى وتراجع اقتصاد الاحتلال

وذكرت الحملة اليهودية، أن 2.6 مليون شخص إسرائيلي يعيشون في فقر مدقع، في إشارة إلى آثار وانعكاسات الخسائر الاقتصادية في دولة الاحتلال عقب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

وفي آخر النتائج الخاصة بالتأثيرات السلبية للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل الوكالات المختصة والتي كان آخرها "ستاندر آند بورز"، والتي خفضت تصنيف إسرائيل من "إيه +" إلى "إيه"للمرة الثانية خلال العام، وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية؛ نظرا للمخاطر الجيوسياسية والأمنية حول إسرائيل.

- الهجرة العكسية تهدد الاحتلال

وبحسب بيانات دائرة الإحصاء الإسرائيلية، هاجر 60 ألف إسرائيلي خلال عام 2022 ومثلهم في 2023، ووفقا لصحيفة "يديعوت آحرونوت" فإن التهديدات الأمنية كانت سببا رئيسا للهجرة.

وأكد موقع "واللا" الإسرائيلي، أن كندا منحت الإسرائيليين بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023 "تأشيرة إنسانية"، إلى جانب مشروع يمنحهم تأشيرة عمل لمدة 3 أعوام، يمكن خلالها تقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة أو المواطنة الكاملة.

وبين الموقع، أن آلاف الإسرائيليين من الفئات التي تحمل مؤهلات قوية وقدرات مهنية عالية استغلوا ذلك، وباشروا إجراءات الهجرة إلى كندا التي تتربع في المرتبة الثانية بين أفضل دول العالم للعيش بعد سويسرا، وتحتل المرتبة الثامنة عالميا من حيث دخل الفرد.

وبحسب إحصاء عام 2021، يعيش في كندا نحو 400 ألف يهودي ونحو 35 ألف إسرائيلي معظمهم في تورونتو، ويضاف نحو 2000 إلى 3000 إسرائيلي إلى عدد السكان سنويا، وفقا لما نقلته "الإندبيندنت".