يعيد ذكر لواء جولاني الإسرائيلي مع استعداده لغزو لبنان للأذهان كم الخسائر التي تكبدها اللواء الشهير بلواء النخبة خلال معاركه القصيرة في قطاع غزة، حيث فقد اللواء عشرات الجنود وعدد من القادة، كما لم يسلم من الكمائن المحكمة خلال سنة من معارك طوفان الأقصى.

وتسرد جريدة الشروق نبذة عن خسائر لواء جولاني خلال سنة من طوفان الأقصى مع استعداد اللواء للمشاركة في عملية الغزو البري لجنوب لبنان.

-حصيلة قتلاه

وذكرت قناة كان العبرية، أن اللواء تكبد خلال معارك طوفان الأقصى 80 قتيلا، بينما نقل موقع والا عن بيان لجيش الاحتلال أن اللواء خسر 41 من جنوده خلال هجوم 7 أكتوبر الماضي وحده.

-صيد سهل للكمائن

تميز لواء جولاني بوقوعه في كمائن مختلف جماعات المقاومة، حيث تعرض لكمين محكم ديسمبر الماضي لكتائب القسام فقد خلاله 8 جنود بينهم قائد كتيبة، وذلك وفقا ليديعوت أحرنوت.

كما تعرض اللواء بالجبهة الشمالية لكمين بالعبوات الناسفة على يد مقاتلي حزب الله أبريل الماضي، وأصيب خلاله 4 جنود، وذلك وفقا لقناة الميادين.

-ضعف القيادات

كما خسر لواء جولاني 2 من القيادات خلال شهرين من القتال بغزة، حيث قتل 2 من قياداته خلال حوادث تفجير عبوات ناسفة في شمال قطاع غزة.

وتعرض قائد سرية للعزل لعدم اتخاذه احتياطات الأمان لجنوده أثناء عمليات التمشيط في خان يونس، وذلك وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.