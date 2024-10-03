حزب الله ينفي تشييع جثمان حسن نصر الله غدا الجمعة

نفى حزب الله اللبناني، الأنباء المتداولة حول تشييع جثمان أمينه العام حسن نصر الله، غدا الجمعة، وذلك حسبما أفادته فضائية «mtv» اللبنانية، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن تقارير، أن حزب الله يُخطط لتشييع جثمان الأمين العام للحزب، الجمعة.

ولم يتحدث الحزب بشكل رسمي عن موعد تشييع نصرالله، الذي اغتيل يوم الجمعة الماضية بعد غارات إسرائيلية على مقره تحت الأرض في الضاحية الجنوبية.

وانتشلت جثة الأمين العام لحزب الله من موقع الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث أشارت المصادر إلى أن الجثة سليمة، قائلة إن جثته لم تكن بها جروح مباشرة، ويبدو أن سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار.