إسرائيل: إطلاق 140 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل على مدار اليوم

قال الجيش الإسرائيلي إن نحو 140 صاروخا أطلقت من لبنان على شمال إسرائيل على مدار اليوم الأربعاء.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن نحو 40 صاروخا أطلقت على المنطقة المحيطة بمدينة صفد حوالي منتصف النهار، و70 صاروخا على قرى في الجليل الغربي شمال مدينة حيفا الساحلية، و30 صاروخا آخر على قرى في الجليل الأعلى واقعة على الحدود مباشرة.

وأصيب شخص في الجليل الغربي بجروح طفيفة جراء تطاير شظايا زجاج.

واعترضت منظومة الدفاع الصاروخي بعض الصواريخ، فيما سقطت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة، ولم يتوفر مزيد من المعلومات عن الضحايا أو الأضرار.

ويُذكر أن هدف إسرائيل المعلن هو إبعاد عناصر حزب الله الشيعي اللبناني عن الحدود الشمالية لتمكين نحو 60 ألف شخص نزحوا من المنطقة من العودة إلى منازلهم.

وفي غضون ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية المكثفة مستهدفا مواقع حزب الله في لبنان، حيث قصف مناطق سكنية في العاصمة بيروت.

ولم تتوفر في البداية أي أرقام عن عدد الضحايا، لكن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، مقتل 55 شخصا وإصابة 156 آخرين في غضون 24 ساعة.