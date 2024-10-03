انطلاق احتفالات يوم الوحدة الألمانية

بدأت اليوم الخميس، الاحتفالات الرسمية بيوم الوحدة الألمانية، بإقامة قداس مسكوني في مدينة شفيرين في شمال ألمانيا بحضور المستشار الألماني أولاف شولتس وشخصيات بارزة أخرى.

ويقام القداس تقليديا مباشرة قبل الاحتفال الرسمي بيوم الوحدة، حيث يتم إحياء ذكرى إعادة توحيد شطري ألمانيا في عام 1990 في نهاية الحرب الباردة.

ومن المتوقع أن يحضر الحفل نحو 500 شخص في مسرح ولاية مكلنبورج في مدينة شفيرين في شمال ألمانيا وهي عاصمة ولاية ميكلينبورج-فوربومرن. ومن المقرر أن يتحدث شولتس ورئيسة وزراء ولاية مكلنبورج-فوربومرن، مانويلا شفيزيش، خلال الاحتفال.

وتستضيف ولاية ميكلينبورج-فوربومرن، التي تقع في شمال شرق ألمانيا، الاحتفالات للمرة الثالثة، بعدما استضافتها في عامي 1992 و2007.