رئيس بعثة الجامعة العربية: إدانة إسرائيل غير مسموح بها أمريكيًا في الوقت الحالي

قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن الاقتراح بإصدار بيان صحفي عن مجلس الأمن، يدعو لوقف إطلاق النار ويتضمن بعض الإدانة لإسرائيل؛ قوبل باعتراض من الولايات المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن المغلقة الأربعاء.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة " MBCمصر" مساء الخميس، أن الولايات المتحدة أصرت أن تكون الإدانة موجهة لإيران فقط، مع حذف إسرائيل من البيان.

وأوضح أن "مجرد إدانة إسرائيل في بيان غير مسموح به في المرحلة الحالية"، في ظل الانتخابات الأمريكية والتحركات الإسرائيلية الساعية لخلق منطقة عازلة في جنوب لبنان، على غرار محاولة عزل مصر عن فلسطين من خلال معبر فيلادلفي.

وأكد أن العمليات الإسرائيلية تتم "بدعم من جهات خارجية"، متابعا: "العمليات الإسرائيلية قد تكون مستمرة لحين إتمام الانتخابات الأمريكية".

واعتبر أن الحرب الدائرة هي "حرب غير معلنة بين إسرائيل وإيران؛ ولكنها تخاض على الأرض العربية؛ نتيجة استهداف الجهات الموالية لإيران.